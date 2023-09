Badania okresowe. Masz 180 dni na wizytę u lekarza medyny pracy! Czas mija!

O sprawie wypowiedział się dr Paweł Łuczak z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

-Okazać może się jednak, że nawet czas wydłużony do 6 miesięcy okaże się niewystarczający. Pamiętać należy, że wielu pracodawców zawiesiło badania okresowe. Takie decyzje podyktowane były nie tylko obawą przed epidemią, lecz również względami oszczędnościowymi. Pracodawcy niejednokrotnie korzystali z okazji do optymalizacji kosztów, jaką było utrzymanie terminu ważności badań lekarskich do końca stanu zagrożenia epidemicznego - powiedział ekspert.