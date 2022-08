Bądź jak Robert Lewandowski. Tak wygląda codzienna dieta słynnego polskiego piłkarza. Co jest w menu?

Zainteresowanie sportowcem

Dlaczego jest tak duże zainteresowanie tym, co robi i je Robert Lewandowski? Odpowiada za to przede wszystkim gigantyczny sukces, jaki osiągnął on jako piłkarz. Nic więc dziwnego, że znaleźć można mnóstwo ludzi chętnych do tego, aby naśladować sportowca. Jest to ułatwione, tym bardziej że sam piłkarz chętnie mówi o swoich nawykach żywieniowych i dzieli się swoimi ćwiczeniami.