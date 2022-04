Barbarka, przejmujący obraz zbrodni. Kiedy zobaczymy go na dużym ekranie?

Film o tym, co działo się w Toruniu i okolicach w pierwszych tygodniach II wojny światowej będzie miał jakieś półtorej godziny. Miał być krótszy, jednak filmowcom z Unisławia udało się zebrać tyle materiałów, dotrzeć do tylu osób i zdobyć tyle ciekawych informacji, że w krótszej formie opowiedzieć się tego wszystkiego nie da. Trochę się do tego przyczyniła pandemia, na jakiś czas trzeb było zamrozić plany filmowe, twórcy zajęli się więc zbieraniem wspomnień i kompletowaniem dokumentacji historycznej. Przede wszystkim jednak temat poruszył wiele osób, bo chociaż do ustawionych nad dołami więźniów Niemcy zaczęli strzelać w październiku 1939 roku, bolesne wspomnienia są nadal żywe.