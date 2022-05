Barber z Torunia został wicemistrzem Polski w swoim fachu

W zawodach wzięli udział barberzy z całej Polski.

- Z niektórymi z nich razem przygotowywałem się do tych mistrzostw. Mieliśmy do zrobienia dwie fryzury. Jedną old school, bardzo klasyczną w barberingu zwaną pompadour. Fryzurę trzeba było przygotować tylko przy użyciu nożyczek, brzytwy, grzebienia i suszarki. Trzeba przyznać, że poradziłem sobie z tym bez większych problemów - mówi Szymon Górny.