Będą duże zmiany w prawie pracy w 2023 roku. Co to oznacza dla pracowników i pracodawców?

Co nam przyniesie 2023 rok? Na pewno zmiany w prawie pracy. Są one zapowiadane od dłuższego czasu. W 2023 roku nowelizacja kodeksu pracy dotknie między innymi pracy zdalnej, zatrudnieni zyskają lepszą ochronę przed zwolnieniem, a firmy będą mogły sprawdzać trzeźwość pracowników. Będzie także możliwość dłuższego urlopu. To tylko niektóre ze zmian, jakie znajdą się w nowelizacji prawa pracy.>>>>>>CZYTAJ DALEJ