Będą niższe emerytury 2023. Nowi emeryci stracą pieniądze przez nowe tzw. tablice życia! Zobacz, jak ZUS oblicza emerytury

Emerytury 2023 będą niższe. Wszystko przez zmiany tablic życia ZUS

- Zmiana tablic trwania życia to dobra wiadomość dla większości osób, gdyż żyjemy dłużej. Natomiast jest to zła informacja dla nowych emerytów. Wynika to z faktu, że do obliczenia wysokości świadczenia Zakład Ubezpieczeń Społecznych stosuje zawarte w tablicach dane, aby podzielić zgromadzony kapitał przez liczbę miesięcy hipotetycznego pobierania świadczenia - mówi Dr Antoni Kolek, prezes zarządu Instytutu Emerytalnego