Będzie dodatkowe 400 złotych dla emerytów i możliwe dorabianie do świadczenia! Są nowe limity

Dorabianie do emerytury. Jakie są zasady?

Dorabianie a utrata świadczenia emerytalnego

Dorabianie do emerytury 2023 - zmiany limitów w lipcu

Dodatkowe 200 złotych do emerytury! Dożywotni dodatek - jak go zdobyć?

Kiedy warto przejść na emeryturę w 2023 roku?

Czy to oznacza, że od czerwca najlepiej przejść na emeryturę i dodatkowo dorabiać? Niekoniecznie. Co prawda teraz dochodzi do waloryzacji składek uzbieranych na koncie, na podstawie wysokiej stawki wynoszącej 14,4 procent. To oznacza, że osoba mająca np. 400 tys. złotych uzbierane w ramach składek emerytalnych, w lipcu będzie ich miała więcej o 57 tys. złotych.