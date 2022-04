Będzie nowa szkoła w Brzozówce. Inwestycję dofinasowano z Polskiego Ładu

Brzozówka to miejscowość, która od lat bardzo prężnie się rozwija. Dawno zatraciła charakter typowej wsi - dziś to jedno wielkie osiedle domów jednorodzinnych, a ostatnio nawet wielorodzinnych. Mieszkają w nich młodzi ludzie z dziećmi. Stąd pilna potrzeba rozbudowy tamtejszej szkoły i budowy nowego przedszkola. Jesienią ubiegłego roku gmina Obrowo dostała 5 mln zł na ten cel z programu Polski Ład. Pozostałe środki to wkład własny samorządu. Ogłoszono właśnie postępowanie przetargowe, które ma wyłonić wykonawcę tej inwestycji. Oferty można składać do 21 kwietnia.

Nowa szkoła. Jaka będzie?

Budynek będzie dwukondygnacyjny. Na parterze znajdzie się przedszkole z sześcioma salami dla dzieci, szatniami, pomieszczeniem na wózki i gabinetem pielęgniarki. Każda sala dla przedszkolaków będzie miała osobną łazienkę z prysznicami i toaletę. Powstanie tam także nowoczesna, duża kuchnia, gotująca posiłki na potrzeby wszystkich uczniów. Kuchnia wyposażona będzie w sterylizator oraz w zmywalnię ze zmywarkami z funkcją wyparzania. W kuchni znajdą pomieszczenia do obróbki określonego rodzaju żywności. Będą to: pomieszczenie do magazynowania i obróbki jaj, stanowisko do przygotowania potraw mącznych, stanowisko obróbki mięsa, magazyn warzyw oraz osobne stanowiska do ich obróbki wstępnej oraz wtórnej. Bezpośrednio przy kuchni będzie się mieścić stołówka.

Na piętrze natomiast ulokowana zostanie nowa część szkoły. Powstanie w niej 10 przestronnych sal lekcyjnych, pokój nauczycielski, gabinet logopedy i gabinet wczesnego wspomagania. Na piętrze znajdzie się również aula oraz sala rekreacyjna. Także tutaj przewidziano łazienki i toalety oraz pomieszczenia magazynowe.