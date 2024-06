Będzie wielka zmiana w projekcie. Ulica w centrum Torunia jednak z jedną jezdnią

Wokół tej koncepcji wybuchła dyskusja przed kwietniowym wyborami samorządowymi. Sporo było głosów, że trasa ograniczyć dostęp do targowiska od zachodniej strony. Zniknąć miałoby funkcjonujące obecnie przejście między jego północno-zachodnią bramą a furtką o wschodniej stronie cmentarza św. Jerzego. Na trasie zaplanowano klasyczne przejścia dla pieszych, z sygnalizacjami świetlnymi, przy jej skrzyżowaniach z ulicami Gałczyńskiego i Dekerta.

Zmiany w projekcie trasy staromostowej: zalecenie nowego prezydenta Torunia

Te głosy uwzględnił nowy prezydent Torunia, Paweł Gulewski. Zalecił wysłuchanie postulatów handlowców z targowiska oraz okolicznych mieszkańców. W miarę możliwości mają one zostać uwzględnione w projekcie odcinka trasy staromostowej.

Inne postulat handlowców to stworzenie przejścia dla pieszych przez trasę pomiędzy między jego północno-zachodnią bramą a furtką o wschodniej stronie cmentarza św. Jerzego.

- Z tego spotkania najważniejszy jest jeden wniosek - mówi Jarosław Dziedzic, jeden z handlowców z targowiska. - Na 99 procent pewne jest, ze trasa staromostowa w rejonie rynku będzie miała nie dwie, ale jedną jezdnię, po jednym pasie w dwóch kierunkach. W ten sposób spełniony zostanie nasz postulat, by nie ograniczać dostępu do targowiska.

Firma Balzola, budująca trasę staromostową, na miesiąc wstrzymała prace i przerzuciła swoje siły na inną inwestycję - rondo u zbiegu ulic Grudziądzkiej i Strobanda. Wszystko po to, by przeanalizować…

Handlowcom zależy też na połączeniach między trasą staromostową a zachodnimi bramami targowiska. W tej kwestii konkretnych deklaracji nie było. Pojawiła się za to ta, że na parkingu, który powstanie po zachodniej stronie targowiska darmowa będzie pierwsza godzina postoju.

- Są jeszcze inne zadawalające nas wnioski z tego spotkania. Jeśli trasa przy rynku będzie miała jedną jezdnię, to nie będzie trzeba likwidować fragmentów targowiska, co zakładał pierwotny projekt - mówi Jarosław Dziedzic.

Budowa trasy staromostowej w Toruniu: rozpoczęcie najwcześniej po wakacjach?

Miasto oficjalnie nie potwierdza jeszcze tych wniosków dotyczących nowej koncepcji odcinka trasy staromostowej między placem Niepodległości a ulicą Dekerta. Nieoficjalnie od urzędników można usłyszeć, że budowa jedniej, a nie dwóch jezdni jest przesądzona. Więcej być może będzie wiadomo po tym, gdy firma Balzola przedstawi skorygowany projekt arterii. Ma go zaprezentować w ostatnim tygodniu czerwca.

- Podczas spotkania, gdy zapytałem o termin rozpoczęcia budowy, usłyszałem, że zapewne nastąpi to po wakacjach - dodaje Jarosław Dziedzic.

Nowy odcinek trasy średnicowej w Toruniu: między jedną a dwiema jezdniami

Zapowiedzi poważnych korekt w projekcie budowy odcinka trasy staromostowej wzbudziły już dyskusję w internecie.

"Budowa tylko jednej jezdni z przejściem dla pieszych między targowiskiem i cmentarza to jedyne słuszne rozwiązanie. Dwie jezdnie sztucznie podzielą ten rejon Torunia, mocno utrudnią dostęp do rynku. "Autostrada Chełmińska", która tak mocno zaingerowała w Chełmińskie Przedmieście, nie jest tu potrzebna" - to jeden z głosów zwolenników zmian w projekcie.