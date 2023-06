Bella Skyway Festival 2023 znów do obejrzenia za darmo. Jaki jest program i atrakcje?

- To już 14. edycja festiwalu, oczywiście z toruńską lokalizacją - powiedział na czwartkowej konferencji Michał Zaleski, prezydent miasta. - Wracamy do wcześniejszej formuły. Festiwal będzie odbywał się w przestrzeniach otwartych, ogólnodostępnych zespołu staromiejskiego. Widzowie zobaczą około 20 instalacji, będą one dostępne dla tych którzy zechcą podziwiać piękno światła, muzyki i Torunia codziennie od 20.30 do północy. Organizacja festiwalu możliwa jest dzięki naszej współpracy z Toruńską Agendą Kulturalną, samorządem województwa kujawsko - pomorskiego, a także kontynuacji tytularnego sponsoringu ze strony TZMO SA, marki Bella. Tegoroczny motyw przewodni - „Marzyciele z zielonej planety” odwołuje się między innymi do Mikołaja Kopernika. Na pewno był on jednym z prekursorów marzeń w naszym mieście - musiał marzyć, żeby powstały jego wybitne dzieła, osiągnięcia i sukcesy. To także jest przesłanie mówiące o tym, że powinniśmy cenić, szanować i wspierać to, co na naszej planecie jest najważniejsze, czyli środowisko naturalne. W Toruniu kładziemy duży nacisk na ekologię, jest tu mnóstwo pięknej zieleni.