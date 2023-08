Bella Skyway Festival wraca do bezpłatnej formuły i kusi gości nowymi atrakcjami

We wtorek 15 sierpnia ruszy pięciodniowy toruński Bella Skyway Festival. Tym razem przygotowano aż 26 świetlnych instalacji, które będą rozmieszczone na starówce.

Obejrzyj wideo: Nudzisz się w Toruniu? CSW zaprasza na wakacyjne wycieczki tematyczne!

Festiwal światła, którego przedstawiać nie trzeba

- Organizowany po raz 14. w Toruniu Bella Skyway Festival to już prawdziwa marka sama w sobie - mówi prezydent miasta Michał Zaleski. - Wielokrotnie byliśmy świadkami, jak setki tysięcy osób przyjeżdżały na festiwal i odwiedzały Toruń. I to jest dla nas najważniejsze. Poza tym mieszkańcom Torunia zapewniamy bardzo ciekawą prezentację ich miasta. Dlatego bardzo cieszymy się, że kolejna edycja Bella Skyway Festivalu Toruń Kujawsko-Pomorskie dochodzi do skutku. Wydawałoby się, że nie może nas spotkać nic nowego, bo to już 14. edycja, ale wciąż ten festiwal pokazuje nowe prezentacje, nowe spektakle, nowe miejsca wydobyte dzięki instalacjom twórców, którzy trafiają do nas często spoza Polski.

Pamięci astronoma

Motyw przewodni festiwalu będzie nawiązywał do postaci Mikołaja Kopernika, a jego tytuł to „Marzyciele z zielonej planety”.

Zwiedzający podczas spacerów będą mieli okazję zobaczyć liczne instalacje oraz mappingi związane z naukowcem i przypominające o jego wybitnych dokonaniach. Mappingi nie tylko zaskoczą, ale i rozbawią – nikt wcześniej nie miał okazji zobaczyć w CKK Jordanki wybitnego toruńskiego astronoma śpiewającego i tańczącego do piosenki Starman – David’a Bowie’ego.

Program festiwalu w kontekście odpowiedzialności ekologicznej

- Tegoroczny Bella Skyway to festiwal, który pokaże, jak powinniśmy dbać o naszą zieloną planetę, o najbliższe środowisko naturalne, jak żyć zgodnie z naturą - dodaje Michał Zaleski. - Na to chcielibyśmy zwrócić uwagę wszystkim, którzy zechcą odwiedzić w najbliższym czasie Toruń i naszym mieszkańcom.

Wstęp wolny

Po trzech latach festiwal powróci do formuły otwartej, zachęcającej do swobodnego spacerowania po Zespole Staromiejskim Torunia i odkrywania jego uroków nocą. Wstęp będzie biletowany tylko na jedną atrakcję.

- Będzie ona usytuowana na Placu Rapackiego i obejmie trzy instalacje - dwie związane ze stuleciem wytwórni Walta Disney’a i jedną kopernikańską - twierdzi Krystian Kubjaczyk, szef Toruńskiej Agendy Kulturalnej, która razem z miastem organizuje festiwal.

Ku refleksji nad kondycją planety

Jak zachęcają organizatorzy „w tym roku zwiedzający będą mogli natknąć się na liczne instalacje skłaniające do refleksji nad stanem naszej planety oraz nad tym, co możemy zrobić, aby żyć w zgodzie z naturą. Pojawią się zarówno projekcje przekazujące pokoleniom, jak bardzo ważne powinno być dla nas otaczające środowisko oraz instalacje pokazujące, dlaczego należy dbać o „Zieloną Planetę”.

Baczni obserwatorzy festiwalu Skyway

Zwiedzający będą mieli również możliwość spełnienia największego marzenia Matki Ziemi. Najbardziej spostrzegawczy będą mogli dostrzec wśród zarośli lśniące oczy zwierząt, które będą bacznie obserwować przechodniów i przypominać o pięknie natury. W Fosie Zamkowej czekać będzie spektakularny powrót do czasów świetności Zamku Krzyżackiego. To właśnie tam stanie olbrzymia kurtyna wodna, która będzie przypominać jak ważna jest w naszym życiu codziennym woda jako jeden z pięciu żywiołów”.

Tegoroczna edycja, obejmować będzie również wydarzenia towarzyszące - na przykład kolację na wysokości 50 metrów Dinner in the Sky. To nowatorska platforma kulinarna, która wykorzystuje dźwig do uniesienia w powietrze specjalnego stołu restauracyjnego. W ciągu ostatnich lat Dinner in the Sky przecięło niebo 60 krajów, było w Europie, ale także w Australii, Japonii, Indiach, Dubaju, RPA, Brazylii, Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Kanadzie, w Chinach.

Z kolei Rynek Nowomiejski się w arenę do gry w siatkówkę plażową z rozbłyskami świetlnymi i kolorowymi efektami specjalnymi.

Będzie zamieszanie na drogach miejskich i parkingach

Festiwal wprowadzi trochę zamieszania w ruchu drogowym i pieszym, zwłaszcza w późnych godzinach popołudniowych.

- Jak co roku uruchomimy parkingi buforowe i ogólnodostępne - zapowiada Marcin Kowallek, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej. - Buforowy usytuowany będzie na Placu Cyrkowym na ulicy Przy Skarpie i czynny w godzinach 18 - 00:30, z którego jest dojazd na festiwal i powrót tramwajami linii nr 1 i 5. Zachęcamy też z korzystania z parkingów koło Auli UMK, oraz przy Centrum BUMAR, a także koło Motoareny i przy Targowisku Miejskim na Szosie Chełmińskiej 25 i 29.

Dodatkowe kursy MZK podczas Bella Skyway

W czasie trwania festiwalu uruchomimy dodatkowe kursy komunikacji miejskiej od godziny 20 do północy. Zapraszamy do korzystania z tego, bo oferta przewozowa będzie bardzo bogata. Zachęcam do zapoznania się w Internecie ze szczegółami, bo zmienią się też m. in. miejsca przystanków, ruch na niektórych ulicach zostanie ograniczony lub zamknięty, nieczynne będzie też przejście dla pieszych na Placu Rapackiego.