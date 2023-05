Bez tego dokumentu nie dostaniesz emerytury od listonosza! Jest zmiana w przepisach Poczty Polskiej

Pieniądze wypłacane przez listonoszy bezpośrednio do ręki, to duże udogodnienie dla starszych osób. W życie weszły jednak nowe przepisy Poczty Polskiej, zgodnie z którymi listonosz, by wypłacić pieniądze musi każdorazowo spisywać dane z dowodu osobistego. Seniorzy pytają o RODO i już chcą zakładać konta w bankach.WIĘCEJ NA KOLEJNYCH STRONACH>>>

Archiwum Polska Press