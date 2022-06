Bezprecedensowa zmiana w PIT. Tego jeszcze nie było! Korzystne regulacje dla podatnika już od 1 lipca?

Ze strony Ministerstwa Finansów pojawiło się potwierdzenie dotyczące zmian planowanych na 1 lipca, które dotyczą bezpośrednio przedsiębiorców. Zgodnie z nowymi przepisami będzie można dokonać dodatkową zmianę opodatkowania (jego formy). Będzie to możliwe od 1 lipca do początku 2023 roku. Co więcej, przedsiębiorcy na ryczałcie będą mogli to zrobić już w tym roku! To zaś jest sytuacja, która dotąd nie miała jeszcze miejsca w naszym systemie podatkowym. Co to odkładnie oznacza?

Pixabay