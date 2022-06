Bezwarunkowy dochód zwiększy Twoją rentę. Jak można z niego skorzystać?

Minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi nieco więcej niż 1300 złotych. Dlatego też każdy pieniądz jest w takiej sytuacji niezwykle cenny. Renciści z Warmii i Mazur znajdujący się w grupie kilku tysięcy mieszkańców będą mogli skorzystać eksperymentu, jakim jest bezwarunkowy dochód podstawowy. Czym on dokładnie jest i kto na nim skorzysta?

Nowy eksperyment na Warmii i Mazurach

Już wkrótce będzie miał ruszyć nowy projekt przeznaczony dla kilku tysięcy mieszkańców Warmii i Mazur. Ma on dotyczyć projektu bezwarunkowego dochodu podstawowego. Eksperyment ma potrwać dwa lata i na jego bazie określi się, czy tego typu rozwiązanie powinno być wprowadzone dla większej części społeczeństwa.

Czym jest bezwarunkowy dochód podstawowy?

Co do zasady jest to kwota wypłacana wszystkim osobom uprawnionym niezależnie od tego, ile obecnie zarabiają i czy w ogóle mają jakieś inne źródło dochodu. Jest to kwota wypłacana w każdym miesiącu i jest ona przyznawana bez konieczności składania wniosków oraz zaświadczeń. Co więcej, nie ma tu znaczenia status społeczny.

Dlaczego właśnie 1300 złotych?

Kwota ta została ustalona na bazie wartości minimum socjalnego z całego kraju, jakie podał Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Co do zasady kwota ta miałaby zostać przeznaczona dla mieszkańców gmin sąsiadujących z Rosją. Z założenia 1300 złotych jest kwotą, która może zapewnić egzystencję na minimalnym poziomie, a także i zagwarantować wolność w decyzji o tym, czy będą oni chcieli podjąć pracy.

Kogo obejmuje projekt pilotażowy?

Projekt pilotażowy ma obejmować wyłącznie mieszkańców gmin położonych przy granicy z Rosją, a więc w powiecie Warmińsko-Mazurskim. Warto przy tym zaznaczyć, że obejmować on będzie wszystkich obywateli z regionu, niezależnie od posiadanej rodziny, aktualnej sytuacji życiowej, statusu społecznego czy też stanu zdrowotnego. Nie ma znaczenia również wiek. Oznacza to, że do dochodów gospodarstwa domowego mieszkańcy będą mogli wliczyć po 1300 złotych na osobę. Również w przypadku osób na rencie chorobowej, a zatem bez zdolności do pracy.

Skąd pomysł na projekt? To poprawi zdrowie?

Uznano, że właśnie ten obszar zostanie wybrany do projektu, ponieważ jego lokalizacja przy granicy z Rosją jest szczególnie niekorzystna. Jest on również znany ze swojego ubóstwa, niskich dochodów i dużego bezrobocia.

Warto zaznaczyć, że to nie tylko Polska wprowadziła ten projekt. Już dekadę temu Indie postawiły na wypłatę podobnego świadczenia mieszkańcom aż ośmiu wiosek. Jaki był skutek? Zaobserwowano pozytywne zmiany m.in. w zakresie odżywiania się i higieny. Co zaskakujące, spadło spożycie alkoholu. Przede wszystkim w gronie osób biorących udział w badaniu zauważono znaczącą poprawę zdrowia i wprowadzenie poprawnych nawyków żywieniowych.

Minimalna renta a udział w projekcie - dlaczego renciści zyskają na udziale w projekcie?

Choć kwota gwarantowana będzie przyznana wszystkim, niektóre grupy szczególnie zyskają na tym rozwiązaniu. Warto wspomnieć przede wszystkim o rencistach. Minimalna kwota renty wynosi w 2022 roku 1338,44 zł i to wtedy, gdy mówimy o całkowitej niezdolności do pracy. Osoby takie zazwyczaj borykają się z problemami zdrowotnymi, chorobami, które wymagają stałej opieki i wsparcia np. lekami. Dlatego też dla osób z minimalnymi zarobkami, które są chore i wymagają opieki, bezwarunkowy dochód podstawowy może być kluczowy do rzeczywistego poprawienia stanu bytowego.

Pozytywne opinie o projekcie

Planowany na dwa lata eksperyment wywołuje mieszane odczucia. Z jednej strony wielu zwolenników dostrzega zalety wsparcia domowego budżetu. Wskazują na to przede wszystkim osoby na zasiłkach chorobowych, rencie i ogólnie osoby borykające się z problemami zdrowotnymi. Dla nich zastrzyk gotówki będzie niezwykle istotny. Również emeryci wydający krocie na leki dostrzegą zalety tego rozwiązania. Z zasady projekt ten ma wyrównać nierówności społeczne, jednak nie brakuje również sceptyków.

Krytyka planowanych rozwiązań

Osoby sceptycznie nastawione do bezwarunkowego dochodu podstawowego w postaci 1300 złotych miesięcznie to przede wszystkim osoby wskazujące na wady wprowadzania kolejnych programów socjalnych. Według sceptyków rozwiązania projekt ten nie tylko nie zachęci do pracy, ale wręcz zniechęci ludzi do znalezienia pracy. Co więcej, każdy uczestnik programu rocznie otrzyma 15,6 tys. złotych. Przy początkowym założeniu, że weźmie w tym udział 5 tysięcy osób, oznacza to łączny koszt projektu (rocznie) w postaci aż 78 mln złotych. Jednak projekt może być rozszerzony nawet do 30 tysięcy osób!

