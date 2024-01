Biało-czerwona flaga nad toruńskim gimnazjum przy Zaułku Prosowym. Jak 124 lata temu

"Coraz to więcej zieleni, barw narodowych i godeł mieni się w promieniach słońca. Tu i ówdzie samochód ułatwia skomunikowanie się z pracownikami. Kilku pozostałych urzędników policji salutuje przejeżdżających. Ubrani jeszcze w pruskie mundury, ale z rogatywkami na bakier zsuniętemi, promieniejąc z radości, odpowiadają po polsku! - wspominała wydarzenia z 18 stycznia 1920 roku Helena Steinbornowa, a wspomnienia jej ukazały się sto lat temu, w "Tygodniku Toruńskim" 19 stycznia A. D. 1924. - Byli Polakami, a rogatywki sprawili sobie z własnej inicjatywy w skrytości. O godz. 10 małe oddziały harcerzy w towarzystwie członka Rady Ludowej rozchodzą się po mieście, by przygotowane przez Radę Ludową sztandary zawiesić na gmachach publicznych, szkołach, dworcach itp. Przy tej sposobności zdarzyły się znamienne przygody, jak na przykład dyrektor gimnazjum zażądał najpierw rozkazu przełożonego władzy, za którą uważał już komisarycznego prezydenta miasta i dopiero po telefonicznem porozumieniu się zezwolił na wciągnięcie polskiego sztandaru na maszt. Zaszczytu, by wciągnąć flagę polską nad gimnazjum domagał się oczywiście harcerz-gimnazjalista polski. Uczucia i dumę chłopca kiedy zawisł niemal w powietrzu porwany przez silny wiatr, jego lęk a radość rozsadzająca niemal pierś, to wrażenia, które nie tylko on, ale również przypatrujący mu się koledzy nigdy nie zapomną".