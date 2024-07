Biegiem przez Czadcę. Torunianie wystartowali w półmaratonie w partnerskim mieście

Partnerskie relacje Torunia i Czadcy sięgają połowy lat 90. Pomijając już spotkania oficjalnych delegacji obu miast, torunianom o współpracy przypominają nazwa ronda Czadcy na Koniuchach, a także znajdujący się nieopodal Urzędu Miasta pomnik, przekazany w darze przez Słowaków w 5. rocznicę nawiązania kontaktów.

Czadca postanowiła jednak zaprosić do siebie także biegaczy. 29 czerwca w mieście jak co roku odbył się Kysucký maratón, a na starcie nie zabrakło torunian, formalnie startujących jako reprezentanci Towarzystwa Miast Partnerskich Torunia. Zaproszenia do udziału otrzymali biegacze którzy byli najlepszymi zawodnikami z naszego miasta w klasyfikacji niedawnej Nocnej Dychy Kopernika. Do Czadcy pojechali więc Sandra Brewerska, Anna Długosz, Mirosław Drapniewski i Patryk Wieczyński.