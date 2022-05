Biegnie się tak, jak chce pies. Witold Orcholski i Gotha pojechali na mistrzostwa świata

W Toruniu biegacze znają Orcholskiego doskonale - oprócz "zwykłych" maratonów ukończył długodystansowe biegi w górach, startował na zamarzniętym Bajkale, a w trakcie nocy polarnej rywalizował w Tromso za kołem podbiegunowym. Filozof z wykształcenia, nauczyciel jogi, miłośnik gór, który wspinał się w Himalajach, Alpach, czy na Kaukazie, ma od zeszłego roku nową czworonożną przyjaciółkę. Gotha, licząca sobie obecnie 1,5 roku, to greyster, przedstawicielka jednej z najszybszych ras świata.

- Mam ją od Igora Tracza, wielokrotnego mistrza świata w wyścigach psich zaprzęgów. Igor nie ma klasycznej hodowli, ale co pewien czas są u niego szczenięta. Wcześniej po raz pierwszy próbowałem biegać z psami osiem lat temu - Grzegorz Chudzik, kolega z Torunia, miał dwa husky i dał mi z nimi pobiec na próbę. Z Gothą naukę wspólnego biegania odbyliśmy u Igora, choć on jeździ rowerem, a ja uprawiam canicross. To dla mnie nowa motywacja po tylu latach biegania. Nie jest jednak tak, że trenujemy biegnąc razem i to wystarcza. Gotha potrzebuje szybkości, więc wychodzimy na trening, na którym ja jadę rowerem. Później wracamy i wtedy wychodzę na swój trening biegowy, wolniejszy niż ten, który odbywa Gotha. Miała być towarzyszem w zwykłym bieganiu, a tymczasem nasze treningi muszą być różne. Zabrzmi to może górnolotnie, ale bieganie z Gothą to jest coś, co wytrąca własne ego. W trakcie biegu mniej myślę o sobie i o swoim zmęczeniu. Patrzę na Gothę, która daje mi znaki i która dzieli zmęczenie ze mną. Latem wychodzimy na trening już o 4:20 rano. Teraz, wiosną, możemy biegać o 6. Trzeba pamiętać, że psy nie mają takiej termoregulacji, jaką mają ludzie, zatem nie mogą biegać intensywnie w środku dnia, gdy jest bardzo ciepło. Latem nie ma więc żadnych zawodów - mistrzostwa świata już się odbyły, a mistrzostwa Europy będą dopiero jesienią - mówi Orcholski.