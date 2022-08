Bierzesz leki podczas upałów? To błąd! Zwiększasz ryzyko zawału serca!

Czym jest zawał serca?

Na początku należy wyjaśnić, czym w ogóle jest zawał serca. Z medycznego punktu widzenia jest to stan, w którym dochodzi do nagłego ograniczenia przepływu krwi przez tętnice wieńcowe. To właśnie one są odpowiedzialne za to, aby krew trafiała do naszego serca. Stan ten określany jako pęknięcie naczynia krwionośnego w sercu jest, jak nietrudno się domyślić, bezpośrednim zagrożeniem zdrowia i życia człowieka.