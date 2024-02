Blokada wjazdu na A1 przy węźle Lubicz! Gdzie najgorzej? Mamy zdjęcia!

Protesty rolników i utrudnienia w Toruniu i okolicach

Zgodnie z zapowiedziami, we wtorkowy poranek, 20 lutego rozpoczął się strajk rolników. Ma potrwać do czwartku, 22 lutego. Na poważne utrudnienia natknęli się kierowcy jadący do Torunia m.in. ze wschodu, od strony Warszawy.

- Lubicz Dolny stoi, kompletnie zablokowany przez traktory. Na szczęście nim tam dotarłem, ostrzegł mnie kolega, jak wygląda sytuacja - opowiada nam pan Andrzej, który około 7 rano jechał do pracy w Toruniu. - Zawróciłem i pojechałem przez Osiek i Złotorię. Nie ja jeden wpadłem na taki pomysł, bo ruch na tej trasie był bardzo duży.

Tak wygląda protest pod Toruniem i blokowanie wjazdu na autostradę A1. Grzegorz Olkowski

Szczegółowe mapki miejsc, gdzie występowały utrudnienia >>> TUTAJ <<<