Boisz się wirusów? Te domowe sposoby są zabójcze dla infekcji! Co robić latem? Zobacz porady

Zwykło się zakładać, że wirusy atakują wyłącznie zimą i jesienią. Jest to jednak błędne przekonanie, choć faktycznie w tym okresie istnieje większe ryzyko zachorowania. W praktyce jednak również latem można złapać rozmaite wirusy. Również i latem można przygotować specjalne mikstury, syropy i napoje, które przez cały rok mogą chronić nas przed poważnym przechodzeniem choroby. Jak można więc domowymi metodami zniszczyć wirusy i inne infekcje? Sprawdźcie, o czym warto pamiętać także latem!

Infekcje nie tylko zimą!

Błędne przekonanie o obecności wirusów wyłącznie w chłodnej porze roku oznacza, że często lekceważymy wszelkie środki ostrożności wiosną i latem. Jest to bardzo poważny błąd, gdyż wiele wirusów nie zna podziału na pory roku i atakuje niezależnie od nich. Są nawet takie infekcje, które w większym stopniu mogą pojawić się właśnie z nastaniem lata, gdy spotykamy się między sobą i jest większe ryzyko zakażenia.

Jak rozpoznać infekcję wirusową?

Zacznijmy od wyjaśnienia, jak w ogóle można poznać, że mamy do czynienia z wirusem. Przede wszystkim musimy mieć na uwadze to, że u każdego może to przebiegać nieco inaczej, ponieważ każdy organizm w jakimś stopniu jest unikalny. Z zasady jednak powinniśmy zwracać uwagę na dzieci i seniorów, ponieważ to oni najgorzej przechodzą infekcje o charakterze wirusowym. Wśród przykładowych objawów warto wymienić:

ból głowy,

ból mięśni,

gorączkę bądź też stan podgorączkowy,

osłabienie organizmu,

brak apetytu,

wodnisty katar przechodzący w gęsty,

ból gardła,

suchy kaszel przechodzący w mokry,

ból oczu, przesuszenie ich,

problemy z węchem.

Dlaczego warto zacząć od domowych środków leczniczych?

Wielu z nas w pierwszym odruchu sięga po domową apteczkę lub biegnie do sklepu po możliwie najmocniejsze leki. Nie tak powinno wyglądać rozpoczęcie procesu leczniczego. Przede wszystkim warto unikać silnych leków tak długo, jak to tylko możliwe. Te bowiem mogą dodatkowo osłabić organizm, zmniejszając aktywność układu odpornościowego. Zamiast tego korzystniejszym rozwiązaniem jest postawienie na naturalne, domowe metody, które zwalczą infekcję m.in. poprzez wzmocnienie układu odpornościowego.

Od czego zaczyna się leczenie infekcji wirusowych?

Początek walki ze wszelkiego rodzaju wirusami warto zacząć od wsparcia układu odpornościowego chorego. Jeśli odpowiednio go wzmocnimy, może się okazać, że choroba zostanie pokonana przez organizm człowieka i to bez stosowania specjalistycznych leków. Należy jednak pamiętać, że nie należy przesadzić w czekaniu z lekami. Zwykle warto dać 1-2 dni na obserwację i wzmacnianie organizmu. Jeśli po tym czasie objawy nie będą ustępować, a nawet zaczną się nasilać, koniecznie i bez zwłoki musimy udać się do lekarza.

Napary ziołowe idealnie sprawdzą się przy infekcjach!

Wśród podstawowych form walki ze wszelkiego rodzaju infekcjami warto wymienić ziołolecznictwo. Napary z rozmaitych roślin od wieków są stosowane przy leczeniu chorych. Wbrew pozorom postęp medycyny wcale nie oznacza odejścia od tych środków, a wiele leków i tabletek opiera się na prozdrowotnym działaniu ziół. Herbaty zielne umożliwiają pozbycie się drobnoustrojów poprzez rozgrzewanie organizmu i powodowanie pocenia się. W tym celu stosuje się np. napary z lipy, krwawnika, a także przyprawy typu imbir, goździki i cynamon. Co więcej, takie herbatki idealnie łączą się z miodem, który dodatkowo stymuluje odporność organizmu. Wyjątkiem jest stosowanie miodu u małych dzieci. Wtedy też jest to kategorycznie zabronione!

Stany zapalne - zioła znakomicie sobie z nimi poradzą

Stosowanie ziół doskonale pomaga zwalczenie stanu zapalnego. Dodatkowe działanie przeciwbakteryjne sprawia, że w naturalnym ziołolecznictwie stosuje się m.in. majeranek, tymianek, rumianek, szałwię oraz krwawnik. Należy jednak pamiętać o tym, że dziecko na takie napary reaguje mocniej niż dorosły i dlatego powinniśmy stosować się do zaleceń ich przyrządzania!

Syrop z czarnego bzu - dlaczego warto go stosować?

Naukowcy udowodnili, że stosowanie syropu z czarnego bzu skraca czas trwania przeziębienia nawet do 4 dni. Co więcej, dzięki temu rozwiązaniu dostarczymy organizmowi wiele ważnych witamin i minerałów. Sprawdza się stosowanie tego syropu już od wystąpienia pierwszych objaw choroby. Skrócenie czasu leczenia jest możliwe, jeśli syrop zaczniemy stosować w ciągu 48 godzin od wystąpienia pierwszych objawów infekcji. Czarny bez radzi sobie ze stanami zapalnymi, a także gorączką. Udrażnia on również górne drogi oddechowe i pomaga w zwalczeniu bólu zatok.

Kiedy stosuje się bańki?

Stosowano w waszym dzieciństwie bańki? Jest to popularna metoda leczenia infekcji górnych dróg oddechowych, która ma na celu wzmocnienie organizmu. Choć jest to metoda bezpieczna i sprawdzona, warto stawiać na nią tylko podczas gorączki.

Znakomity wywar z imbiru - jak go przygotować?

Jedną z przypraw, które sprzyjają zwiększaniu potliwości, bez wątpienia jest imbir. Rozgrzewający wywar z tej rośliny doskonale sprawdzi się w różnorodnych formach. W tym przypadku jednak nie w formie do picia. Wywar z imbiru należy przelać do miski, a dziecko powinno w bardzo ciepłym (ale nie gorącym!) płynie moczyć nogi.

Leczenie infekcji to także odpowiednia dieta

Walka z chorobą i infekcją to nie tylko doraźne stosowanie domowych i aptecznych medykamentów. Mocny organizm będzie wtedy, gdy jemy odpowiednie rzeczy. Nie bez powodu mówi się, że „jesteś tym, co jesz”. Restrykcyjna dieta jest zwłaszcza istotna wtedy, gdy mówimy o rotawirusie. Nie należy wtedy przymuszać dziecka do jedzenia, a zamiast tego powinniśmy zadbać o odpowiednie jedzenie, gdy pociecha zacznie nabierać sił. Wtedy też warto podawać mu kasze, ryże, gotowane warzywa, a także gotowane mięso. Dobrym rozwiązaniem będzie spożywanie duszonych owoców i płatków owsianych.

Tego nie jedz, jeśli masz infekcję!

Równie istotne jest to, aby nie jeść konkretnych rzeczy. Odradza się jedzenia posiłków surowych, zimnych, ciężkostrawnych (a zatem tłustych i smażonych), ponieważ prowadzi to do tego, że organizm więcej siły przeznacza na trawienia, aniżeli na walkę z infekcją. Nie należy podawać również słodyczy oraz przetworów mlecznych. Z owoców zaleca się odrzucenie bananów. Dopiero po chorobie należy zadbać o probiotyki oraz dostarczenie witamin w postaci np. kapusty.

Nawadnianie organizmu to podstawa zwalczania chorób!

Organizm powinien być odpowiednio nawodniony w szczególności podczas przechodzenia różnego rodzaju infekcji. Biorąc pod uwagę to, że podczas gorączki dochodzi do wzmożonej potliwości, istnieje również większe ryzyko odwodnienia. Właśnie dlatego należy podawać m.in. herbatki ziołowe, ale także wodę z cytryną. Dobrą opcją będą również soki m.in. z jabłek, gruszek, czarnego bzu czy też dzikiej róży. Nawadnianie jest również istotne podczas infekcji rotawirusa.

Jak wspomagać naturalną odporność organizmu?

Gorączka to naturalny mechanizm obronny, dlatego też nie powinniśmy walczyć bezpośrednio z nią. Inaczej mówiąc, nie należy gwałtownie zbijać temperatury, zwłaszcza na początku trwania infekcji. Lepiej jest wspomóc organizm poprzez środki napotne, a także jednoczesne nawadnianie organizmu.

Kaszel mokry przez infekcję i wirusy? Tym go zwalczysz!

Kaszel oraz gorączka to mechanizmu organizmu, które mają na celu usunięcie różnego rodzaju drobnoustrojów z organizmu. Dlatego tez pojawia się kaszel mokry, którego celem jest pozbycie się patogenów np. z gardła czy oskrzeli. Warto przy tym podawać napary m.in. z rumianku oraz tymianku, aby pokonać stan zapalny w układzie oddechowym. To zaś przyczyni się do szybszego pozbycia się uporczywego mokrego kaszlu, który ma przecież ważne dla nas działanie!

Co na kaszel suchy?

Z kolei kaszel suchy wiąże się z podrażnieniem śluzówki oraz osłabieniem organizmu chorego. Dlatego też warto w takiej sytuacji spożywać wywary z roślin mających działanie łagodzące. Tu dobrym pomysłem jest stosowanie naparu ze ślazu dzikiego, prawoślazu oraz z korzenia lukrecji. Warto postawić także na kompot z gruszek.

Jak rozpoznać rotawirusa?

Jednym z podstawowych objawów rotawirusa jest biegunka, której często towarzyszą również wymioty. Jest to sposób organizmu na to, aby w jakiś sposób pozbyć się wirusa z organizmu. Jeśli dziecko lub my zaczynamy wymiotować i problemem staje się biegunka, błędem jest stosowanie środków zapierających. Te bowiem sprawią, że patogeny dalej będą w jelitach. Zamiast tego lepiej postawić na wsparcie leczenia organizmu.

Biegunka i rotawirus - jak wspomóc organizm?

Podstawowym problemem biegunki jest to, ze organizm ulega mocnemu odwodnieniu. Dlatego też przede wszystkim trzeba zadbać o prawidłowe nawodnienie. Warto również postawić na probiotyki, które wzmocnią florę bakteryjną jelit, a także umożliwią lepsze regenerowanie śluzówki. W efekcie będą one skracać czas trwania biegunki bez zamykania wirusów w obiegu organizmu. Również tu warto stosować napary ziołowe.