Boli cię ręka lub nadgarstek? To może być oznaka poważnego schorzenia!

Na co zwrócić uwagę, jeśli boli ręka i nadgarstek?

Choroba zwyrodnieniowa stawów rąk

Choroby zapalne stawów

Zespół cieśni nadgarstka

Na tę chorobę narażone są w szczególności osoby mające choroby zwyrodnieniowe rąk, RZS lub cukrzycę. Schorzenie dotyka również kobiety w ciąży. Czym objawia się to schorzenie? Przede wszystkim możemy odczuwać uczucie cierpnięcia, mrowienia i piekącego bólu czterech palców. Zazwyczaj nasilają się one w nocy lub podczas zginania nadgarstka. Schorzenie odczuwane jest szczególnie w nocy oraz podczas zginania nadgarstka. Warto wykryć to jak najwcześniej, ponieważ nieleczony zespół cieśni nadgarstka może doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia nerwu.