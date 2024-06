Bon energetyczny nadchodzi Miliony Polaków z niego skorzystają! Kto otrzyma podwójny bon energetyczny?

Bon energetyczny uratuje przed podwyżkami cen?

Zgodnie z zapisami projektu ustawy ceny energii elektrycznej mają być zamrożone również w drugiej połowie 2024 roku. Jednocześnie w drugiej połowie tego roku ma być zwolnienie z opłaty mocowej, co ograniczy wzrosty opłat za energię elektryczną od 1 lipca 2024 roku. W związku z tym, że opłata mocowa wynosi miesięcznie od 2,66 do 14,90 zł netto (w zależności od zużycia prądu), rachunki za prąd w skali całego półrocza będą niższe od 15,96 do 89,40 zł!