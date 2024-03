Bon senioralny 2024 w nowej odsłonie. Kto i ile otrzyma? Na to mogą liczyć seniorzy i ich opiekunowie!

Co z zasiłkiem pielęgnacyjnym?

Na co można wykorzystać bon senioralny 2024?

Czym jest bon senioralny?

Bon senioralny to nowe świadczenie finansowe pozwalające na wsparcie osób opiekujących się osobami starszymi. Z założenia bon ma opłacać usługi opiekuńcze. Co istotne, sam bon senioralny ma wynieść maksymalnie połowę minimalnego wynagrodzenia - daje to 2121 zł (od lipca 2150 zł).