Bon turystyczny. Marzec jest ostatnim miesiącem jego funkcjonowania. Zrealizujesz go również po tym terminie. Jak?

Bon Turystyczny został uruchomiony pod koniec lipca 2020 r., aby wesprzeć zarówno polską branżę turystyczną, która znalazła się w wyjątkowo trudnej sytuacji po pierwszych lockdownach wywołanych pandemią COVID-19, jak i rodziny z dziećmi. Świadczenia w wysokości 500 zł na każde dziecko i 1000 zł na dzieci z niepełnosprawnościami zostało automatycznie przyznane wszystkim uprawnionym do pobierania świadczenia 500 plus.

Bon turystyczny. Dla kogo?

Z bonu turystycznego mogą skorzystać osoby, które posiadają co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia. Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł. Na dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności przysługuje więcej, bo aż 1000 zł. Podobnie jak w programie „Rodzina 500 Plus”, bon przysługuje niezależnie od poziomu dochodów.

Jak aktywować bon turystyczny?

Bon turystyczny ważny do 31 marca

Bon Turystyczny ważny jest tylko do 31 marca 2023 roku. Pierwotnie miał obowiązywać krócej, ale jego działanie zostało przedłużone na mocy nowelizacji ustawy o Polskim Bonie Turystycznym. Do tej pory aktywowano około 4 milionów bonów. Uprawnionych do skorzystania jest nieco ponad 6 milionów osób. Zima to ostatnia szansa dla tych, którzy jeszcze nie zrealizowani bonu turystycznego.