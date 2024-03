Bonus od ZUS dla emerytów! Kto jest uprawniony do dodatkowego świadczenia i jak złożyć wniosek o jego wypłatę? Oto szczegóły

Odbierz bon od ZUS!

W ostatnich dniach stycznia oraz na przełomie lutego emeryci staną się świadkami nietypowego zjawiska – otrzymają listy od ZUS. Wnętrze korespondencji skrywa tajemniczy dokument o nazwie PIT-11A. Co to za niespodzianka? Tłumaczymy.

PIT-11A od ZUS: Co oznacza dla seniorów?

PIT-11A to klucz do potencjalnej finansowej niespodzianki dla seniorów. List informuje o tym, że płacone zaliczki na podatek przewyższają podatek należny. Innymi słowy, emeryci mogą otrzymać "bon od ZUS". Co to dokładnie oznacza?