„Brakuje tylko furmanki”. Co komu wolno na parkingu? Takie są aktualne przepisy

Pan Krzysztof z toruńskiej dzielnicy Mokre już kilka razy zwracał uwagę sąsiadowi, który na miejscu parkingowym „zaparkował” przyczepką i dla bezpieczeństwa przykuł ją łańcuchem do słupa . - Przez dwa miesiące robił sobie darmowe miejsce parkingowe w dzielnicy, w której naprawdę trudno zostawić gdzieś samochód. Ale to nie wszystko, bo w okolicy stoją dwa wraki i to niedaleko komendy policji, a nawet kamper. Jeszcze tylko brakuje wozu konnego.

"Flaki" w oponach to nie argument

Zmorą osiedlowych i przydomowych parkingów są przede wszystkim wraki – samochody miesiącami albo latami nieruszane z miejsca.

- Problem w tym, że w naszym prawie nie jest jasno sprecyzowane jakie cechy musi mieć samochód, żeby uznać go za niezdatny do jazdy – mówi Jarosław Paralusz, rzecznik toruńskich strażników miejskich. - Brak powietrza w oponach? Bynajmniej – nie jest to wskazówka do interwencji. Co innego wybita szyba albo brak tablic rejestracyjnych.