Budżet Torunia na 2023 rok. Jakie będą wpływy, deficyt i dług?

Planowane przyszłoroczne wpływy do toruńskiego budżetu łatwo będzie zapamiętać - do kasy miasta ma trafić 1410 milionów, czyli jeden miliard i czterysta dziesięć milionów złotych. Historyczna liczba może się jednak szybko stać nieaktualna, ponieważ jeśli chodzi o przyszłoroczny budżet, pewne jest przede wszystkim to, że będzie się on zmieniał.