Bulwar w Toruniu zamknięty w weekend dla samochodów? Nie do końca! Auta i tak się pojawiają

Nowe przepisy obowiązują od piątku od godz. 19.00 do niedzieli do godz. 21.00.

Bulwar Filadelfijski, niedziela. Ruch samochodowy wyłączony z uwagi na panujące od kilku tygodni przepisy. Niestety – nie powstrzymuje to niektórych kierowców przed wjazdem. Czytelnicy „Nowości” zauważyli, że samochód osobowy wjechał na ścieżkę pieszo-rowerową tuż nad rzeką. Nie on jedyny.

Postój nad Wisłą w Toruniu

Od piątku, 21 czerwca br. w każdy weekend ruch kołowy na Bulwarze Filadelfijskim został całkowicie wyłączony. Nowe przepisy obowiązują od piątku od godz. 19.00 do niedzieli do godz. 21.00. W mieście pojawiły się komunikaty na specjalnych tablicach, które informują i przypominają o zmianie. Nie wszyscy są jednak z niej zadowoleni i nie wszyscy o niej pamiętają. Jak informują Czytelnicy „Nowości”, nie brakuje tych, którzy próbują ominąć przepisy lub o nich zapominają. W niedzielę, 7 lipca, tuż po godz. 17.00, na ścieżce pieszo-rowerowej niedaleko jednego z pawilonów, mieszkańcy miasta dostrzegli zaparkowany samochód osobowy. – Czy na bulwarze powstała nowa strefa parkowania? – pyta Czytelnik. Więcej informacji z Torunia i okolic przeczytasz >>>TUTAJ<<<< Rodzą się pytania: jak on tam wjechał? Dlaczego ktoś zostawił samochód w takim miejscu? Może ktoś potrzebował pomocy i było to jedyne rozwiązanie? Z tego co udało nam się dowiedzieć, kierowca wybrał to miejsce na postój, ignorując obowiązujące przepisy. Samochód osobowy zaparkował na ścieżce pieszo-rowerowej. Nadesłane

– Straż Miejska wszczęła czynności wyjaśniające w związku z podejrzeniem popełnienia wykroczenia. Ich celem jest ustalenie, czy kierowca auta posiadał stosowane dokumenty uprawniające go do niestosowania się do znaku zakazu ruchu – informuje Jarosław Paralusz, rzecznik prasowy Straży Miejskiej w Toruniu.

Nie tylko samochód z „deptaka” wjechał na zamknięty obszar w ubiegły weekend. W sieci pojawiła się informacja, że autokar przejechał aż do ulicy Łaziennej. Poinformowany o wyłączeniu ruchu zawrócił na wysokości ulicy Mostowej.

Wiele interwencji w obrębie Zespołu Staromiejskiego

Nie tylko na Bulwarze Filadelfijskim dochodzi do wykroczeń. Jak informuje Jarosław Paralusz, w miniony weekend toruńscy strażnicy miejscy, którzy pełnili służbę na terenie Zespołu Staromiejskiego, podjęli 118 interwencji względem sprawców naruszeń prawa. W ich wyniku nałożono 58 mandatów karnych, względem 47 sprawców zastosowano środek wychowawczy w postaci pouczenia, skierowano 1 wniosek o ukaranie do sądu oraz zatrzymano 8 osób. 4 interwencje zostały zakwalifikowane, jako inne zdarzenia.

– W miniony weekend na Bulwarze Filadelfijskim strażnicy miejscy interweniowali zaledwie 9 razy, z czego 2 względem kierowców niestosujących się do przepisów ruchu drogowego – wyjaśnił rzecznik prasowy Straży Miejskiej. – Dane wskazują na prawidłowe oznakowanie oraz zabezpieczenie przez służby obszaru Bulwaru Filadelfijskiego wyłączonego z ruchu drogowego.

Straż Miejska przypomina, że w przypadku zauważenia jakichkolwiek naruszeń prawa należy złożyć zawiadomienie, dzwoniąc na numer alarmowy 986, co wpłynie na skrócenie czasu reakcji ze strony funkcjonariuszy. To wspólne zadbanie o bezpieczeństwo w miejskiej przestrzeni.

Wideo Szczyt NATO. Ogromne wsparcie dla Ukrainy