Bydgoszcz. Zderzenie aut na rondzie Inowrocławskim. Możliwe utrudnienia w ruchu [zdjęcia]

W sobotnie popołudnie doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych na Rondzie Inowrocławskim w Bydgoszczy. Jedna osoba została zakleszczona, doszło do blokady drzwi. Interweniował jeden zastęp straży pożarnej. Kierującą autem udało się już uwolnić i przetransportować do karetki, gdzie trwają badania. Doszło także do uszkodzenia znajdujących się w pobliżu miejsca wypadku słupów oraz sygnalizacji świetlnej. Na miejscu wciąż działają służby ratunkowe. Możliwe utrudnienia w ruchu.

Zdjęcia z miejsca zdarzenia: