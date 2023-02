Byliście już Państwo na kopernikańskiej wystawie w toruńskim Archiwum Państwowym? Warto ją zobaczyć!

Pół tysiąca lat temu Mikołaj Kopernik poruszył świat nauki. Swoje rodzinne miasto astronom porusza do dziś, co w 550 rocznicę jego urodzin widać niemal na każdym kroku. Niedawno zapraszaliśmy Państwa do Muzeum Okręgowego, gdzie została otwarta wystawa starodruków i grafik z Kopernikiem w tle. Mamy wielkie szczęście, ponieważ poza muzeum i bibliotekami, posiadamy jeszcze jedną kopalnię niezwykłych skarbów z przeszłości. O tym, jakie cuda posiada w swoich zbiorach Archiwum Państwowe, bo o nim tu mowa, naszych Czytelników zresztą przekonywać nie trzeba.