Byliście na Motoarenie? Mamy nowe zdjęcia kibiców na meczu Apator Toruń - Motor Lublin!

Motor Lublin przed tym meczem jeszcze nie przegrał, Apator Toruń ostatnio bardzo rozczarowywał i zanosiło się na walkę o utrzymanie. Tym zwycięstwem "Anioły" otwierają sobie furtkę do play off i wracają do grona kandydatów do podium. W takiej formie nasza drużyna może pokonać każdego.