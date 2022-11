Cellulit. Jak się go szybko pozbyć? Oto domowe i tanie sposoby na piękne ciało

Czym jest cellulit?

Na początku wyjaśnijmy, czym w ogóle jest cellulit. Jest to określenie nieprawidłowo rozmieszczonej tkanki tłuszczowej, które sprawia, że nasza skóra wygląda nieestetycznie, ma charakterystyczne zgrubienia. Cellulit najczęściej znajduje się w okolicach brzucha, ud i pośladków. Czasem nazywa się go pomarańczową skórką, ponieważ właśnie taką barwę przypomina często skóra cellulitu po ściśnięciu.

Jak powstaje cellulit?

Za powstanie cellulitu odpowiada przede wszystkim zaburzenie mikrokrążenia, brak aktywności fizycznej, zła dieta, a także wysokie stężenie estrogenów, czyli hormonów płciowych. Oznacza to, że cellulit powstaje przede wszystkim u kobiet - i to aż u 90% kobiet powyżej 25 roku życia! Warto pamiętać o tym, że u niektórych osób cellulit jest uwarunkowany genetycznie.

Cellulit u mężczyzn

W przypadku mężczyzn rzadko mówimy o cellulicie. Wynika to z faktu, że u panów tkanka tłuszczowa inaczej się rozkłada niż u pań. Jednakże w przypadku zaburzenia wydzielania męskich hormonów płciowych również mężczyźni mogą mieć problemy z cellulitem. Dotyczy to zwłaszcza obniżenia poziomu testosteronu.

Typy cellulitu

Jak pozbyć się cellulitu w gabinecie kosmetycznym?

Jednym ze sposobów na usunięcie cellulitu jest postawienie na zabiegi kosmetyczne. Choć rozwiązanie to jest dość kosztowne, z pewnością nowoczesne technologie gwarantują sukces. Wykuje się tu m.in. drenaż limfatyczny, krioterapię, czy laser frakcyjny. Z zasady w branży beauty usunięcie cellulitu wymaga od 10 do 15 zabiegów, przy czym za każdy zapłacimy mniej więcej od 150 do 300 złotych. Dla wielu osób oznacza to niemałą fortunę.