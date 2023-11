Cenna dziesięciogroszówka kosztuje 33 tysiące złotych! Jakie są najcenniejsze monety PRL-u? Możesz mieć je w domu! Sprawdź szczegóły

Ciekawe monety PRL - to one są wystawiane na aukcjach! Oto najdroższe monety polskie PRL!

To nie tylko monety!

Czy warto oddać monetę do gradingu?

Po czym poznać, że jest to cenna moneta PRL? Na co patrzą kolekcjonerzy i skup monet?

Najcenniejsza dziesięciogroszówka z PRL - to nowy rekord! Ile jest warta?

Najcenniejsza dziesięciogroszówka z PRL - to nowy rekord! Ile jest warta?

W maju została zorganizowana aukcja monet z PRL. Aluminiowe 10 groszy z 1973 r zostało sprzedane aż za 33 tysiące złotych - co z opłatą aukcyjną wyniosło kupującego aż 38,94 tysiące złotych. Taki okaz jest przykładem tego, co najdrożej sprzedają aukcje monet PRL. Wśród różnorodnych nominałów to właśnie dziesięć groszy z 1973 roku jest w gronie najcenniejszych. Te monety zaspokajające obieg PRL jeszcze kilka dekad temu, teraz w sklepie nie mają żadnej wartości - nie kupimy za nie żadnego produktu. Jednak okazują się niezwykle cenne.