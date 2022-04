Cenne rady od mistrza. Legenda żużla z Australii pomoże Robertowi Lambertowi

Zapewne już wkrótce Australijczyk ponownie odwiedzi nasze miasto. 46-latek nawiązał bowiem bliską współpracę z Robertem Lambertem - ma być mentorem oraz doradcą utalentowanego Brytyjczyka.

- To już kilka lat, od kiedy jesteśmy przyjaciółmi - wyjaśnił Lambert. - Jason cały czas interesuje się żużlem i jest blisko tego sportu. Plan jest taki, że znajdzie się przy mnie przynajmniej na niektórych zawodach i wówczas będzie mi udzielał rad. Na pewno chętnie przyjedzie także do Polski, żeby znów zobaczyć z bliska tutejsze mecze ligowe. To nie będzie jednak tak, że dołączy do mojego teamu na stałe i będzie obecny na każdych zawodach. Będzie przy mnie wtedy, gdy akurat będzie mógł. Pamiętajmy, że Jason i bez tego jest zajętą osobą. Jeśli będzie miał czas, to wtedy przyjedzie.