Cenne stare monety PRL. Po czym poznać monety kolekcjonerskie? Jakie są najcenniejsze monety z PRL-u? Oto szczegóły

Na to, czy dana moneta jest wartościowa składa się kilka czynników. Wśród nich można wymienić np. nietypowy rzadki wariant monety PRL, która ma jakiś charakterystyczny defekt (to omówimy dalej). Oprócz tego istotne są takie kwestie jak:

Stan monety PRL - jest to nieraz czynnik kluczowy. Jeśli dana moneta jest w stanie idealnym lub bliskim takiego, będzie cenniejsza. Jeśli nie jest w idealnym stanie menniczym, wciąż może być wartościowa, o ile jakieś inne cechy ją wyróżniają.

Obecność w obrocie - jeśli jakaś moneta była wypuszczona w bardzo dużym nakładzie, będzie miała domyślnie niższą wartość. Nie jest to jednak czynnik decydujący, ponieważ najpopularniejsze monety PRL nieraz są nawet bardzo drogie.

Cenne mogą być również wydane monety PRL okolicznościowe, co wiąże się z tym, iż zwykle ich nakład jest niewielki (w stosunku do ogółu), a jeśli są stare, może nie być ich wiele w obrocie.

Stan zachowania monety - jaki jest podział? Kiedy cenna moneta PRL jest najbardziej wartościowa?

I - monety w menniczym stanie zachowania . Z zasady są to najdroższe polskie monety, jeśli brać pod uwagę sam ich stan.

II - monety, które w zasadzie mają tylko niewielkie ślady użytkowania . To drugie z kolei poszukiwane przez kolekcjonerów polskie monety.

Warto przy tym zaznaczyć, że ma też znaczenie to, kiedy moneta została wybita. W przypadku tych najstarszych egzemplarzy (nawet sprzed PRL-u!) trudno liczyć na idealny stan. W zasadzie wtedy wartością jest unikatowość takiej monety.

Monety bez znaku mennicy mogą być wyjątkowo cenne? Cenna moneta PRL z defektami

Szczególnie ciekawe monety PRL wyróżniają się tym, że mają rozmaite defekty. Może być brak znaku mennicy na pojedynczych egzemplarzach. Wtedy pozornie najpopularniejsze monety PRL mogą jednocześnie być najcenniejsze. Bowiem wyraźny uszczerbek lub brak jakiegoś kluczowego elementu może sprawić, że będzie to najrzadsza moneta obiegowa PRL.

Wśród innych charakterystycznych braków można wymienić np. różnice pomiędzy poszczególnymi egzemplarzami jednej monety. Przykładem jest moneta z 1958 rybak. Tu w niektórych monetach ósemka wygląda normalnie, ale są też takie, w których jest ona bardziej "okrągła". Takie monety są nazywane potocznie bałwankami (cyfra 8 wygląda jak bałwanek ). Choć monety bez znaku menniczego są w gronie najdroższych, pamiętajmy o tym, że nie tylko one są niezwykle cenne.

Jaka jest najrzadsza moneta obiegowa PRL? To m.in. dziesięciogroszówka PRL!

Doskonałym przykładem braku znaku mennicy może być najdroższa moneta obiegowa PRL to 1 0 groszy z 1973 roku właśnie bez wspomnianego wcześniej znaku mennicy. Takie rzadkie monety zachowane osiągają zawrotne wręcz ceny i to kilkudziesięciu tysięcy złotych! Monety polskie okresu PRL mogą być wartościowe w zależności od tego, jakie dokładnie cenne egzemplarze monet będziemy mieć na względzie.

Za ile została sprzedana najdroższa moneta dziesięciogroszowa? Cenne aluminiowe 10 groszy

Wspomniane 10 groszy z 1973 roku bez znaku mennicy to niezwykle cenna moneta. W ostatnim czasie została ona sprzedana za rekordową kwotę 33 tysięcy złotych! Podkreśla to wartość kolekcjonerską danego okazu. To pokazuje, że rzadka moneta ma szansę na stanie się niezwykle rzadkim okazem. Tym bardziej, jeśli wchodzi tu kwestia monety bez znaku menniczego.