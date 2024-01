Ceny energii 2024! Druzgocące wiadomości dla części właścicieli domów

Nowe taryfy na sprzedaż energii elektrycznej 2024 zostały zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Efekt? Ceny spadną średnio aż o 31 procent, a zamrożenie ma obowiązywał do połowy roku. Problem będą mieli jednak posiadacze domów, którzy postawili na pompy ciepła. Ich obowiązywać będą limity, które okazują się zbyt niskie. Ile zapłacą? Oto szczegóły!

Sprzedawcy energii z zamrożonymi cenami

Decyzją prezesa URE zostały zatwierdzone taryfy na sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców w gospodarstwach domowych. Taryfy te dotyczą czterech spółek sprzedawców z urzędu: PGE Obrót;

Enea;

Tauron Sprzedaż;

Energa Obrót.

O ile będą niższe ceny energii 2024?

Obecnie zatwierdzone ceny za energię na 2024 rok są niższe aż o 31,3% w stosunku do cen, które zostały zatwierdzone w 2023 roku. Co to oznacza? Ceny spadną z 1076,70 zł aż do 739,30 zł. Jest to związane ze spadkami cen na rynku hurtowym w stosunku do cen kontaktów, które były zawierane w 2022 roku. Pixabay

Podpis prezydenta pod ustawą

Co istotne, ustawą chroniącą odbiorców energii elektrycznej, ciepła i gazu w piątek 15 grudnia podpisał prezydent Andrzej Duda. Dzięki nowym przepisom ustalone są m.in. maksymalne ceny prądu dla gospodarstw domowych, a także małych oraz średnich firm. Ile wyniosą limity?

Maksymalne ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych

W trakcie pierwszej połowy 2024 roku, czyli do końca czerwca maksymalne ceny energii dla gospodarstw domowych mają być utrzymane na poziomie 412 zł za MWh netto. Ma to być utrzymane na poziomie obecnego limitu zużycia, z pomniejszeniem o 50 procent, ponieważ przepisy obowiązywać mają przez pół roku, nie zaś przez cały. To też oznacza, że powyżej konkretnego limitu zapłacimy już 693 zł za MWh. A jakie są to limity? Będzie to 1500 kWh dla gospodarstw domowych, a w przypadku gospodarstw domowych, w których są osoby z niepełnosprawnością, limit wynosić ma 1800 kWh. Z kolei rolnicy oraz rodziny z Kartą Dużej Rodziny będą mieć limit 2000 kWh.

Masz pompę ciepła? Będzie problem!

O specyficznej i trudnej sytuacji alarmuje serwis money.pl. Właściciele domów z zamontowanymi pompami ciepła mają zapłacić zdecydowanie więcej niż mogliby przypuszczać. Wynika to z faktu, ze to pozornie ekologiczne rozwiązanie sprawia, że limit zaledwie 1500 kWh jest zdecydowanie zbyt niski. Wskazania są takie, że roczne zużycie prądu jest wtedy kilkukrotnie wyższe i nawet przy wcześniejszym limicie 3000 kWh było to znacznie przekroczone. Jednak dzięki dofinansowaniu do pompy ciepła oraz dzięki faktowi, że wzrost obowiązuje od zużytej energii ponad wskazany limit, nie było to tak odczuwalne. Pixabay

Decyzja URE - ratunek przed wielką inflacją?

Według analityków mBanku, jak informuje money.pl, bez rozwiązań osłonowych oraz zgody prezesa URE, inflacja byłaby wyższa nawet o dwa punkty procentowe.

Pompy ciepła i program "Mój prąd"

W galerii prezentujemy informacje o programie "Mój Prąd", a także o rozliczeniu pomp ciepła oraz o rozliczaniu fotowoltaiki.

Wideo Polski start-up za miliard dolarów