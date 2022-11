Chcesz biegać, aby schudnąć? Nie zapomnij o podstawach! Zasady biegania na odchudzanie

Siedzący tryb życia, praca przy biurku, a także niezdrowe jedzenie to czynniki, które sprzyjają przybieraniu na wadze. Dlatego warto postawić na rozwiązania, które skuteczne pozwolą nam na zrzucenie zbędnych kilogramów. W tym przypadku z pewnością warto wybrać ćwiczenia, a dokładnie bieganie. Jak często i jak długo ćwiczyć? Kiedy zobaczymy pierwsze efekty? Jakie zasady biegania na odchudzanie są kluczowe? Jak w ogóle przygotować się do biegania? SPRAWDŹ! >>>>

Siedzący tryb życia, praca przy biurku, a także niezdrowe jedzenie to czynniki, które sprzyjają przybieraniu na wadze. Dlatego warto postawić na rozwiązania, które skuteczne pozwolą nam na zrzucenie zbędnych kilogramów. W tym przypadku z pewnością warto wybrać ćwiczenia, a dokładnie bieganie. Jak często i jak długo ćwiczyć? Kiedy zobaczymy pierwsze efekty? Jakie zasady biegania na odchudzanie są kluczowe? Jak w ogóle przygotować się do biegania?

Zobacz wideo: Akcyza na alkohol i papierosy w górę

Bieganie jako sposób na rozpoczęcie odchudzania się

Jeśli zależy nam na zadbaniu o siebie, warto zrzucić zbędne kilogramy. To oznacza postawienie na aktywne działania nastawione na realny efekt w postaci zmniejszenia wagi. Choć zwykle zaleca się zaczynanie ćwiczeń od wiosny, nic nie stoi na przeszkodzie, aby zacząć to w dowolnym czasie. Znakomitym rozwiązaniem przede wszystkim jest postawienie na bieganie, ponieważ właśnie to poprawi nasz układ oddechowy i krążenie krwi w organizmie. Co więcej, bieganie realnie pozwala na schudnięcie. Nie można jednak zapominać o tym, że biegi stanowią obciążenie dla stawów, zwłaszcza wtedy, gdy mamy nadwagę. Jeśli jednak zadbamy o odpowiednie przygotowanie, nic nie stanie nam na przeszkodzie, aby skutecznie biegać i chudnąć.

Dlaczego warto postawić na bieganie?

Jest to najprostsza forma uprawiania sportu, do której nie potrzebujemy specjalistycznego sprzętu lub obecności innych osób. Bieganie możemy uprawiać w każdych warunkach, w każdym terenie. Próg wejścia jest więc najmniejszy. Co więcej, podczas biegania skupiamy się na ciele, oddychaniu, tym samym wyłączając myślenie i poprawiając swoje samopoczucie. Wraz z poprawą kondycji, przyzwyczajeniem do biegów będziemy w stanie czerpać dodatkową przyjemność z faktu biegania.

Bieganie na odchudzanie - od czego zacząć?

Skuteczne rozpoczęcie biegania powinno poprzedzać odpowiednie przygotowanie. Po pierwsze musimy wprowadzić w życie ćwiczenia gimnastyczne, które poprawią działanie stawów. Jest to kluczowe zwłaszcza wtedy, gdy te są zastane. Brak aktywności fizycznej sprawia, że nagłe rozpoczęcie intensywnych ćwiczeń mogłoby spowodować dodatkowe szkody w organizmie. Dlatego bieganie na odchudzanie trzeba zacząć z głową.

Buty do biegania - warto wybrać odpowiednie!

Przy bieganiu warto postawić o odpowiednie obuwie. Nie chodzi tu o markowe buty sportowe. Kluczowe jest to, aby chroniły stawy i gwarantowały odpowiednią amortyzację. Nie bez przyczyny odradza się ćwiczenie w trampkach lub niskiej jakości butach sportowych. To nie tylko naraża nas na mniejszy komfort biegania, ale dodatkowo zwiększa ryzyko kontuzji oraz utraty motywacji.

Na jaki typ biegania warto postawić?

Zrzucanie zbędnych kilogramów odbywa się przy powolnym, aczkolwiek systematycznym trybie uprawiania sportu. Dlatego też bieganie nie powinno być sprintem. Podczas biegów powinniśmy myśleć raczej w kategoriach maratonu, czyli powolnego, ale dłuższego biegania. Dlaczego jest to ważne? Organizm spala tłuszcz, jeśli nie pracuje na maksymalnych obrotach. Zamiast tego warto podnieść tętno tak o 60-70 procent, co realnie przyśpieszy metabolizm, również i spalanie tkanki tłuszczowej.

Jak często biegać, aby osiągnąć sukces i schudnąć?

Bieganie powinno odznaczać się systematycznością, jeśli chcemy przyzwyczaić ciało do wysiłku i schudnąć. Regularność zawsze jest w cenie, nie należy jednak doprowadzić do przetrenowania się. Dlatego też zaleca się wykonywać co najmniej 3-4 treningi w tygodniu, zwłaszcza wtedy, gdy nie mamy zbyt dobrej kondycji. Taka częstotliwość pobudzi metabolizm i da nam szansę na spalenie tkanki tłuszczowej.

Ile schudniemy przez dwa miesiące?

Przyjmując regularność ćwiczeń, jesteśmy w stanie schudnąć nawet 5 kg w ciągu dwóch miesięcy. Wszystko jednak zależeć będzie od tego, czy faktycznie będziemy regularnie ćwiczyć. Równie istotne będzie zachowanie odpowiedniej diety. Jeśli będziemy się objadać i biegać, efekt może być znacznie ograniczony, a nawet zerowy.

Pierwsze efekty biegania na odchudzanie

Nie powinniśmy się też nastawiać na natychmiastowe efekty. W każdym ćwiczeniu zazwyczaj musimy odczekać nawet 2 tygodnie na zobaczenie pierwszych efektów, choć tu mowa też o regularnym trenowaniu. Później, jednak gdy organizm uruchomił proces spalania tkanki tłuszczowej, efekty będą coraz bardziej widoczne. Jednocześnie bieganie znakomicie sprawdzi się jako trening siłowy, który wzmacnia stawy, mięśnie i cały organizm.

Pora dnia i bieganie

Z nastawieniem na schudnięcie możemy śmiało zdecydować się na trenowanie o poranku. To nas przygotuje do całego dnia, a co więcej, od rana rozkręcimy nasze spalanie tkanki tłuszczowej. Regularne bieganie da nam również więcej energii na dalszą część dnia. Należy jednak pamiętać o tym, że pierwsze dni mogą wiązać się ze spadkiem sił. Dopiero po wspomnianych wcześniej dwóch tygodniach sytuacja zacznie się odwracać.

Dlaczego rozgrzewka jest ważna?

Rozgrzewka jest konieczna, jeśli chcemy skutecznie trenować i chcemy uniknąć kontuzji. Znakomitym pomysłem jest też nie bieganie, a stosowanie marszobiegu. To pomoże nam na zbudowanie kondycji, a także przyzwyczai organizm do aktywności fizycznej.

Jakie tempo biegu wybrać?

Jak zostało to zaznaczone, ważne jest, aby regularnie biegać i robić to powoli. A jak długo powinniśmy biegać? Tego typu trening powinien trwać około 30 minut. Dlaczego? Wynika to z faktu, że krótsze bieganie nie uruchomi mechanizmów, które odpowiadają za spalanie tkanki tłuszczowej. W przypadku tempa biegania pamiętajmy o tym, że nie każdy od razu jest gotowy na faktyczny bieg. Na początku może to być nawet bardzo wolne bieganie, które z czasem możemy usprawnić poprzez zmienne tempo biegów.