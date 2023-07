Chcesz budzić podziw na plaży? Taka dieta sprawi, że schudniesz w tydzień

Dieta. Jak szybko schudnąć?

Odchudzanie to proces, który tak naprawdę powinien być dobrze przemyślany i rozłożony w czasie. Plan redukcji masy ciała powinien być ustalony przez doświadczoną osobę, która zna nasz tryb życia i dostosowuje do niego aktywność fizyczną oraz liczbę spożywanych kalorii. Tylko trwała zmiana nawyków i rozsądne podejście do diety mogą pomóc nam zapobiec pojawieniu się efektu jo-jo. Tak więc odchudzanie powinno przeprowadzać się z zachowaniem rozsądku. Najlepiej pozbywać się kilograma tygodniowo. Takie gubienie nadmiernej wagi uważa się za najbardziej zdrowe.

TE PROSTE SPOSOBY POMOGĄ SZYBKO SCHUDNĄĆ: SPRAWDŹ TUTAJ

Aby zdrowo i szybko schudnąć należy po prostu zmienić nawyki żywieniowe. Wykluczenie z diety produktów bogatych w węglowodany, cukry i skrobię, wyeliminowanie słodyczy, słodkich i słonych przekąsek, alkoholu czy napojów gazowanych najczęściej dość szybko zaczyna przynosić wyraźne efekty. Należy jednak pamiętać o tym, że zdrowe odchudzanie powinno odbywać się stopniowo, a za najlepsze i najzdrowsze uważane jest powolne zrzucanie zbędnych kilogramów.