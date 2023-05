Chcesz dostać 10 tys zł od państwa? Zorganizuj wiejską potańcówkę. Masz mało czasu na złożenie wniosku! Nie czekaj redpp

Ma być dofinansowanie dla wiejskich potańcówek? Na to wskazuje program ogłoszony przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Wnioski można składać, a dofinansowanie dotyczy imprez organizowanych od sierpnia do października. Co dokładnie wiemy z komunikatu?