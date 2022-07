Chcesz kupić samochód? Te auta można bez obaw kupować. Okazały się najmniej awaryjne według raportu ADAC. Zobacz szczegóły!

Najmniej awaryjne auta. Oto najnowszy raport ADAC 2021

Raport obejmuje auta do 10 lat, które w sprzedaży były oferowane co najmniej od trzech lat. Liczba rejestracji każdego modelu musiała przekroczyć 10 tys. egzemplarzy rocznie. Jak czytamy w moto.pl raport bazuje tylko na interwencjach pomocy drogowej, nie jest więc idealny. Nie wiadomo, jak poważne były to awarie. Wiadomo jednak, że kierowcy nie mogli dalej danym modelem jechać.

W klasie aut miejskich produkowanych w latach 2011-2018 najbardziej awaryjnymi okazały się Hyundai i20 oraz Opel Meriva. A które modele okazały się najmniej awaryjne? Zobacz szczegóły >>> TUTAJ <<<< lub w naszej galerii.