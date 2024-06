Chcesz mieć 3 tysiące emerytury? Zobacz, ile trzeba zarabiać, aby mieć takie świadczenie

Jak mieć emeryturę 3 tysiące złotych?

Minimalna emerytura w Polsce to 1780,96 zł brutto. Kwota ta odbiega od wysokości płacy minimalnej, która obecnie wynosi 4242 zł brutto, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt podwyższenia jej w lipcu, do kwoty 4300 zł brutto. Chcesz mieć 3 tys. zł emerytury? Musisz osiągnąć odpowiedni poziom zarobków! Czytaj dalej o jakie kwoty chodzi.

Kalkulator emerytalny

ZUS udostępnia na swoim portalu kalkulator emerytalny. Pozwala on na wstępne oszacowanie swojej przyszłej emerytury. Z obliczeń tego narzędzia wynika, że otrzymanie emerytury w wysokości 3000 zł, wymaga zarobków rzędu 6300 zł brutto. Trzeba jednak wziąć pod uwagę to, iż są to orientacyjne obliczenia, które będą różnić się w zależności od indywidualnych uwarunkowań przyszłego emeryta w momencie przechodzenia na emeryturę. Są to między innymi kwoty składek i wiek przejścia na emeryturę.