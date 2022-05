Chcesz wyglądać młodziej nawet o 10 lat. Ta bomba pełna przeciwutleniacza jest tego gwarancją!

Przeciwutleniacze są składnikiem wielu pokarmów, które mają niezwykle duży wpływ na nasze zdrowie. Dotyczy to nie tylko kondycji organów wewnętrznych, ale także samopoczucia oraz, co kluczowe dla nas, również stanu, w jakim znajduje się nasza skóra. Dlaczego warto wprowadzić miany do codziennego jadłospisu? Ta dieta odmładzająca skórę zdziała cuda!

Odmładzanie skóry - kiedy należy to zacząć?

Wielu ekspertów żywieniowych wskazuje na to, że prawidłowa dieta jest ważna już od lat młodszych. Jednak, jeśli zależy nam na odmłodzeniu skóry, już po 40. roku życia warto zadbać o zmianę nawyków i wprowadzenie do posiłków składników i dodatków bogatych w przeciwutleniacze. Dzięki temu skóra będzie wyglądać nawet o 10 lat młodziej! To nie tylko poprawi nasz wygląd, ale również pozytywnie wpłynie na zdrowie i samopoczucie.

Antyoksydanty opóźniają proces starzenia

Jednym z najlepszych sposobów na opóźnienie procesu starzenia jest dostarczanie organizmowi antyoksydantów, czyli przeciwutleniaczy. Są to związki chemiczne, które w małym stężeniu opóźniają proces utleniania substancji, w której się znajdują. Wśród antyoksydantów można znaleźć m.in. melatoninę, kwas liponowo, estrogen, beta karoten oraz cynk i selen.

Rzeżucha niszczy zmarszczki?

Wśród produktów zawierających znaczne ilości przeciwutleniaczy można wymienić rzeżuchę. Badania udowodniły, że zaledwie dwie łyżki tej zieleniny w ciągu miesiąca mogą zredukować zmarszczki znajdujące się na skórze nawet o 40 procent!

Jak najlepiej zlikwidować zmarszczki?

Osoby zainteresowane natychmiastowymi efektami uznają zwykle, że najlepiej udać się bezpośrednio do gabinetu medycyny estetycznej. Faktycznie, przynosi to szybkie efekty, jednak działanie tego rozwiązania jest punktowe, a zatem nie tak skuteczne, jak moglibyśmy chcieć. O wiele lepiej jest wprowadzić odpowiednią dietę. W takim przypadku trzeba dłużej poczekać na efekty, jednak ostatecznie skutki będą całościowe. Oznacza to, że dieta z przeciwutleniaczami jest o wiele bardziej skuteczna.

Na co jeszcze działają przeciwutleniacze?

Obecność przeciwutleniaczy w codziennej diecie jest kluczowa, jeśli zależy nam na poprawie życia. Jest to kompleksowy sposób na to, aby poprawić stan zdrowia zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Przede wszystkim to antyoksydanty odpowiadają za niszczenie wolnych rodników, a także za zmniejszanie ryzyka pojawiania się chorób nowotworowych.

Skala ORAC - co warto o niej wiedzieć?

W świecie nauki opracowano specjalną skalę Oxygen Radical Absorbance Capacity, czyli ORAC. W skali tej możemy znaleźć informacje o tym, ile przeciwutleniaczy zawiera w sobie konkretny pokarm. Dzięki temu możemy się przekonać o tym, w jakich produktach znajdziemy najwięcej antyoksydantów. To zaś umożliwi nam lepsze dopasowanie planów związanych z tym, co i w jakiej ilości powinniśmy jeść.

Te produkty są bogate w antyoksydanty