Chcesz zarobić nawet 7 tys. miesięcznie? To możliwe w Polsce! W tych branżach zarobisz gigantyczne pieniądze podczas wakacji

Do Biedronki nad morze: sklep kusi pracowników

Praca w wakacje. 20 złotych brutto na godzinę to standard

Wiele osób, zwłaszcza młodych, wykorzysta lato na to, żeby podreparować domowy budżet. Mają w czym przebierać, bo każdy dzień przynosi wysyp ogłoszeń pracy sezonowej. Oferty czekają w nadmorskich kurortach, miejscowościach turystycznych i... na polskich polach.

Najczęściej pracownicy sezonowi dostają 20 zł brutto za godzinę. Wychodzi na to, że pracują za minimalną krajową (minimalna stawka godzinowa na umowie zlecenie to 19,70 zł brutto). Najchętniej firmy zatrudniają studentów i osoby do 26. roku życia – powód jest prosty – takie osoby są zwolnione z PIT.