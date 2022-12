Chcesz zmniejszyć ryzyko raka jelita grubego? Pomoże w tym skuteczna dieta roślinna!

Jak często występuje rak jelita grubego?

Kogo objęły badania?

Co badano w przypadku raka jelita grubego?

Podczas prowadzonych badań sprawdzano, co może powodować fakt chorowania na raka jelita grubego. Uwzględniano tutaj zarówno problem diety, jak i nadwagi czy innych czynników. Ostatecznie sprawdzono to, jak istotne są również czynniki genetyczne oraz styl życia. W przypadku diety określono, jak często pito i jedzono określone rzeczy ze specjalnej, przygotowanej przez badaczy listy. Co się okazało?

Co wykazały badania?

Dieta roślina jest ważna, ale w szczególności u mężczyzn!

Tym, co zaskoczyło badaczy, był fakt, że zależność ta była widoczna w szczególności w przypadku mężczyzn. Może to wynikać poniekąd z faktu, że to oni częściej chorują na raka jelita grubego, a jednocześnie z zasady kobiety częściej jedzą warzywa i owoce. Z kolei to mężczyźni mają tendencję do jedzenia czerwonego, wyraźnie przetworzonego mięsa, co jest jednym z czynników zwiększających ryzyko zachorowania.