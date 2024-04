Chełmińskie Przedmieście z drona. Tak wygląda toruńskie osiedla z góry [zdjęcia]

Ilu mieszkańców żyję na Chełmińskim Przedmieściu w Toruniu?

Jeśli mowa o liczbie mieszkańców, Chełmionka zdecydowanie wygrywa. 31 644 zameldowanych osób - 30 604 na stałe, 1584 tymczasowo. Ta jednostka urbanistyczna rozciąga się od pl. NOT, przez Osiedle Młodych, na północ aż do ul. Polnej. Święto Chełmińskiego Przedmieścia, które, o dziwo, odbywa się na Bielanach, co roku przyciąga odwiedzających z całego Torunia.

Tak Chełmińskie Przedmieście prezentuje się z drona. Jeśli tak mieszkacie, to może odnajdzice na naszych zdjęciach swój dom: