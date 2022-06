Chodzisz po lesie? W tych miejscach jest najwięcej kleszczy! Uważaj, bo możesz zarazić się boreliozą

Borelioza u kleszczy. Czy każdy pajęczak przenosi chorobę?

Wiele osób wracając ze spaceru po lesie padło ofiarą pajęczaka, który przenosi boreliozę, anaplazmozę i inne groźne schorzenia. Kleszcze nabywają te choroby, żerując na innych ssakach. Jeśli przykładowo kleszcz zakazi się boreliozą od małego zakażonego gryzonia, nawet na etapie larwy lub nimfy, to przemieniając się w postać dorosłą, nadal to zakażenie utrzymuje. Być może takie przechodzenie zakażenia odpowiada za rosnącą liczbę przypadków boreliozy wśród ludzi.

Pierwszym charakterystycznym objawem jest zmiana skórna - rumień wędrujący

Borelioza, która budzi nasze największe zaniepokojenie, to borelioza dotycząca układu kostno-stawowego, nerwowego czy krążenia i występuje w kilka tygodni po nieleczonym rumieniu wędrującym.

Skutkiem tego zakażenia jest na przykład zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie stawów, limfocytowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, porażenie nerwów czaszkowych.

Jak rozpoznać boreliozę?

Pierwszym sygnałem jest wspomniany rumień, pojawiają się także pewne inne objawy. Pacjenci mogą zgłaszać zmęczenie, objawy rzekomogrypowe, brak energii. To objawy, które występują także w wielu innych chorobach, dlatego borelioza wymaga dokładnej diagnostyki. - Istnieje jeszcze jedna znana postać boreliozy wczesnej skórnej - to chłoniak limfocytowy skóry. Ma ona charakter sino-czerwonego guzka o średnicy około 1 centymetra w miejscu ugryzienia zakażonego kleszcza - opisuje doktor Jolanta Niścigorska-Olsen. - Przy braku leczenia borelie także i w tym wypadku mogą się rozsiać drogą krwionośną nawet do odległych narządów.