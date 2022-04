Choroby atakujące wiosną. Ospa i szkarlatyna. Jak możemy się przed nimi chronić?

Przywykliśmy do tego, że sezonowość zachorowań dotyczy w szczególności okresu jesienno-zimowego. W związku z tym zakładamy, że wraz z nadejściem wiosny powody do obaw znikają. W praktyce jednak wiele chorób jest szczególnie zakaźnych np. latem lub wiosną. Wśród nich znajdują się choroby przenoszone drogą płciową oraz np. ospa wietrzna. Na jakie choroby powinniśmy uważać wiosną?WIĘCEJ NA KOLEJNYCH STRONACH>>>

Przywykliśmy do tego, że sezonowość zachorowań dotyczy w szczególności okresu jesienno-zimowego. W związku z tym zakładamy, że wraz z nadejściem wiosny powody do obaw znikają. W praktyce jednak wiele chorób jest szczególnie zakaźnych np. latem lub wiosną. Wśród nich znajdują się choroby przenoszone drogą płciową oraz np. ospa wietrzna. Na jakie choroby powinniśmy uważać właśnie wiosną?

Zobacz wideo: Akcyza na alkohol i papierosy w górę

Przedwiośnie to czas licznych chorób zakaźnych

Przesilenie wiosenne jest okresem, w którym nasza odporność jest szczególnie narażona na nowe infekcje. Choć ryzyko zachorowania na choroby autoimmunologiczne kojarzone z czasem zimy i jesieni czasowo mijają, są choroby wiosenne, na które powinniśmy zwrócić uwagę. To właśnie w tym czasie możemy zapaść na schorzenia, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu były uznawane za śmiertelne. Na co musimy więc uważać?

Ospa wietrzna to choroba wiosenna?

Według różnych wyliczeń niemal 95 procent populacji nosi wirusy ospy wietrznej. Ta niezwykle zakaźna choroba pojawia się zazwyczaj w wieku dziecięcym. Wirus ospy przenosi się drogą kropelkową i jest w stanie pokonać nawet kilkadziesiąt metrów. Szacuje się, że w przypadku kontaktu z osobą chorą zakażeniu ulegnie 9 na 10 osób. Co więcej, choć okres wylęgania trwa od 10 aż do 21 dni, to pierwsze ryzyko zakażenia innych osób pojawia się na około dwa dni przed wystąpieniem charakterystycznej wysypki.

Objawami ospy wietrznej jest zwykła gorączka oraz bóle głowy, dlatego też często ignorujemy to do momentu, aż na ciele nie wystąpi charakterystyczna wysypka, która towarzyszyć nam będzie przez około tydzień. Ospa wietrzna wiąże się z: silnym swędzeniem,

ryzykiem powstawania blizn.

Wirus leczy się poprzez obniżanie gorączki oraz specjalnych leków, ale pomimo tego pozostaje on w organizmie do końca życia i może się reaktywować jako półpasiec. Wirus ospy zazwyczaj ma stosunkowo łagodny przebieg, jednak w przypadku najsłabszych organizmów może przyczynić się nawet do zgonu. Dlatego też w Polsce stosuje się specjalne szczepionki przeciwko ospie.

Szkarlatyna jako wiosenna choroba układu oddechowego

Tzw. płonica jest wywoływana przez paciorkowiec z grupy A, którego nosicielami jest od 10 do 20 procent populacji. Jest to choroba układu oddechowego, która objawia się m.in.:

bólem gardła,

kaszlem,

wymiotami,

bólem głowy,

przyśpieszonym oddechem,

wysoką gorączką. Szkarlatyna przestaje zarażać dopiero po 24 godzinach od podania antybiotyku, a błędne jej rozpoznanie może grozić poważnymi powikłaniami. Warto jednak pamiętać o tym, że szkarlatyna wytwarza trwałą odporność, a zachorowanie po raz drugi zdarza się u jednej osoby na sto.

Koklusz, czyli krztusiec wciąż atakuje!

Chorobą wiosenną, która była uznawana za wymarłą, jest krztusiec. Choć początkowo wyeliminowano go dzięki szczepionkom, unikanie obowiązkowych szczepień zaowocowało nawrotowi tej choroby. Rokrocznie możemy zaobserwować, że choroba dotyka coraz liczniejszego grona w szczególności dzieci, u których jeszcze nie tak dawno temu krztusiec zbierał śmiertelne żniwo. Objawy krztuśca są podobne do przeziębienia. Jednak po kilku dnia kaszel ulega nasileniu i wywołuje charakterystyczny „piejący” wdech. Wtedy też napady kaszlu są duszące, niezwykle silne i prowadza nawet do wymiotów, wybroczyn na twarzy, a nawet do bezdechu. Wśród powikłań tego stanu chorobowego można wymienić również:

zapalenie płuc, oskrzeli i opon mózgowo-rdzeniowych,

uszkodzenia wzorku i słuchu,

drgawki powodujące obrzęk mózgu,

krztuścowe uszkodzenie mózgu.

Jakie jeszcze choroby występują w szczególności wiosną?

Warto wymienić inne występujące o tej porze roku choroby. Wiosna jest tym czasem w roku, w którym powinniśmy również uważać na: chorobę Chagasa

błonice,

opryszczkę narządów płciowych,

salmonellę,

rotawirusa,

zapalenie wątroby typu B.

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! TWITTER Dołącz do nas na Twitterze! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na Twiterze! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!