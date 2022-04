Chrapanie jest zagrożeniem dla zdrowia? Zobacz, jakie są skutki chrapania! Jak wyleczyć tę przypadłość?

Kiedy mówimy o chrapaniu, określamy specyficzny stan funkcjonowania człowieka, który jest pośredni pomiędzy oddychaniem prawidłowym a nieprawidłowym bezdechem obturacyjnym. W praktyce to zjawisko polega na tym, że w trakcie wdechu drgają tkanki miękkie gardła dolnego i środkowego, co wywołuje tak dobrze nam znane zjawisko akustyczne.

Dlaczego człowiek chrapie?

Wyróżnia się dwa typy przyczyn powodujących chrapanie. Po pierwsze są to różnego rodzaju czynniki czasowe np.:

Czasem jednak chrapanie nie jest związane z żadnym z powyższych, ponieważ pojawia się stale i dodatkowo towarzyszy mu np. bezdech. W sytuacji przewlekłego chrapania jest konieczna interwencja lekarza. Niestety, wiele osób ignoruje to, nie zdając sobie sprawy z tego, do czego może doprowadzić ciągłe chrapanie.

Czym są bezdechy senne?

Rzadko zdajemy sobie sprawę z tego, że przewlekłe chrapanie może stać się bezpośrednio przyczyną powstania tzw. zespołu bezdechów nocnych. Stan ten w praktyce oznacza to, że człowiek realnie przestaje oddychać na czas przynajmniej 10 sekund. To zaś bezpośrednio prowadzi do: