Chris Holder znów zostanie ojcem! Żużlowiec i jego ukochana oczekują narodzin córki [prywatne zdjęcia]

Chris Holder będzie ojcem! Córeczka urodzi się w kwietniu!

35-letni zawodnik, były mistrz świata z 2012 roku, jest związany z urodziwą Dominique. Partnerka słynnego żużlowca to modelka Monster Energy. Oboje już jakiś czas temu ogłosili, że spodziewają się potomka, ale teraz oficjalnie potwierdzili, że ich pierwsze wspólne dziecko to córka. Para przebywa obecnie w Australii, gdzie zorganizowała przyjęcie dla rodziny i przyjaciół - właśnie wówczas podano do wiadomości, jakiej płci będzie dziecko. Dominique ma urodzić córkę w kwietniu 2023 roku.