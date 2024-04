Chrypka może stanowić poważny objaw raka krtani. Zobacz charakterystyczne objawy

W Polsce rocznie na nowotwory zapada około 150 tysięcy osób. Nowotwory złośliwe stanowią drugą przyczynę zgonów w Polsce. Stanowią one istotny problem zdrowotny, przede wszystkim u osób w młodym i średnim wieku (25-64 lat). Zjawisko to jest szczególnie widoczne w populacji kobiet, w której od kilku lat nowotwory są najczęstszą przyczyną zgonów przed 65. rokiem życia, stanowiąc 28,3% zgonów młodych i 41,6% zgonów kobiet w średnim wieku.

Przyczyny raka krtani

Jednym z nowotworów, który dotyka sporą część jest rak krtani. Ze statystyk wynika, że częściej dotyczy mężczyzn niż kobiet. Jest najczęściej występującym nowotworem w obrębie głowy i szyi. Najbardziej narażone są na niego osoby palące papierosy i nadużywające alkoholu. Za główną przyczynę powstania raka krtani, jak czytamy na luxmed-diagnostyka.pl, uważa się narażenie na dym tytoniowy. To w nim znajduje się wiele związków rakotwórczych. Rozwojowi choroby sprzyja nadmierne spożycie alkoholu oraz obciążenia genetyczne. Na tę odmianę nowotworu zapadają też osoby, które narażone są na kontakt z metalami ciężkimi, azbestem oraz szkodliwymi oparami kwasów. To tylko niektóre z przyczyn.

Rak krtani i gardła. Rodzaje

Takie objawy daje rak krtani

ból przy połykaniu

zaburzenia połykania

duszność,

ból ucha i gardła,

objawy nieżytu gardła,

nieprzyjemny oddech.

W ciężkich przypadkach obserwuje się krwioplucie, a guz na szyi staje się wyczuwalny.

U chorych na raka krtani dochodzi do utraty masy ciała i rozwinąć się może tzw. krtań beczkowata.

Przez to, że rak krtani w początkowej fazie praktycznie nie daje charakterystycznych objawów jest on wykrywany dość późno.

Bezpośrednio przekłada się to na rokowania, które są niekorzystne. Szacuje się, że średnie 5-letnie przeżycie oscyluje w granicach 15-45 proc. Choroba rozpoznana na wczesnym etapie daje 90 proc. przeżycia 5 lat od momentu rozpoznania.